Zondag samenkomst jongeren in Alblasserdam ‘om te delen’

In Alblasserdam, dat recent werd opgeschrikt door een dodelijke schietpartij en een dodelijk scooterongeval, is zondag een bijeenkomst voor jongeren om “te luisteren, om te zien en te delen met elkaar”, meldt de gemeente Alblasserdam.

De bijeenkomst, met kampvuur, wordt gehouden vanaf 20.00 uur op het Scheldeplein in de Zuid-Hollandse plaats. Het krijgt de naam 6 mei &wij.

Afgelopen vrijdag overleden er vier mensen in Alblasserdam, twee door een scooterongeluk en twee door een schietpartij bij een zorgboerderij. Eerder deze week was er al een herdenkingsdienst in de Ichthuskerk om stil te staan bij de tragische gebeurtenissen.