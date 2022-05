Vakantieparken bereid ook andere vluchtelingen op te vangen

Vakantieparken van Roompot en EuroParcs zijn ook bereid andere vluchtelingen op te vangen dan Oekraïners, laten ze weten bij navraag van het ANP. Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie) heeft gemeenten opgeroepen extra opvangplekken voor vluchtelingen die naar het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel komen beschikbaar te stellen, maar dat gaat volgens hem te langzaam.

EuroParcs, dat 44 vakantieparken in Nederland heeft, zegt open te staan voor de opvang van andere vluchtelingen. “Als een gemeente een verzoek doet, kijken we of we eraan kunnen voldoen. Uit welk land een vluchteling komt maakt niet uit”. EuroParcs geeft aan nog geen verzoek te hebben gekregen van een gemeente voor de opvang van andere vluchtelingen dan Oekraïners.

Wel waarschuwt de onderneming voor de komende zomerperiode. “Als alles volgeboekt is, wordt het lastig. Meestal is er wel wat mogelijk. We zien wel nog steeds de tendens om in Nederland te blijven voor vakantie, dat speelt al sinds de coronatijd. Ook zullen meer Nederlanders vanwege de perikelen op Schiphol misschien besluiten om meer in Nederland te blijven”, zegt een woordvoerder. EuroParcs signaleert een “goede ontwikkeling in de boekingen”, maar nog niet alles zit vol.

Branchegenoot Roompot, die nu ook al een aantal Oekraïense vluchtelingen opvangt, verwacht niet veel meer plekken erbij te zullen krijgen. “Het aantal plekken dat we nu hebben zal niet dalen, maar ik verwacht ook niet dat we meer mensen kunnen opvangen”, zegt een woordvoerder. Roompot zegt dat de bezetting op de parken hoog is vanwege de zomervakantie.

“Zodra er wel plek is, dan is het ministerie de eerste die we zullen informeren”, aldus de Roompot-woordvoerder. “Roompot maakt geen onderscheid in de opvang van vluchtelingen. Wij gaan elke vraag individueel bekijken en kijken welke capaciteit we hebben.”