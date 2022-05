Van der Burg keek ‘onaangekondigd en ongepland’ in Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft donderdagavond een “onaangekondigd en ongepland” bezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel gebracht om te zien hoe het ging met de crisisnoodopvang die daar werd ingericht. “Mooi dat hij belangstelling toont en laat zien betrokken te zijn”, zegt een COA-woordvoerster over dat spontane bezoek.

Volgens zijn woordvoerder wilde de staatssecretaris “ineens” die kant op om te kijken hoe de opvang werd geregeld nadat dinsdag mensen tot in de nacht buiten in het gras moesten blijven, omdat er te weinig capaciteit beschikbaar was. Hij wilde met eigen ogen zien of de omstandigheden nu beter waren en zal dat de komende dagen volgens zijn woordvoerder wellicht vaker doen.

Terwijl de staatssecretaris naar Ter Apel kwam, moesten ongeveer honderd mensen vanwege een overvol aanmeldcentrum per bus overgebracht worden naar een crisisnoodopvang in Zuidbroek. Hoe het vrijdag verder gaat met deze mensen, is onduidelijk. “De bedoeling is dat ze daar maximaal 24 uur zitten.” Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet vrijdag “opnieuw de puzzel leggen waar mensen heen kunnen”.

De bal ligt volgens het COA bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, want meer dan aangeven dat er een tekort is aan plekken voor asielzoekers en statushouders, kan de organisatie niet. Vanuit het ministerie moet er druk komen op gemeenten om statushouders te huisvesten en als dat niet lukt, om nieuwe opvanglocaties te creëren voor het COA.

De staatssecretaris heeft grote moeite om een structurele oplossing te vinden voor de situatie in het aanmeldcentrum. Eigenlijk zou hij graag zien dat er meer dan één locatie is waar asielzoekers zich kunnen melden, maar een tweede en eventueel zelfs derde locatie is nog niet geregeld. Ook het vinden van een goede tussenoplossing, bijvoorbeeld door mensen uit Ter Apel over te brengen naar opvanglocaties elders, kost grote moeite.

Het liefst wil Van der Burg dat statushouders die in Nederland mogen blijven kunnen doorstromen naar een gewone woning, en zo plek maken in het opvangsysteem. “Ter Apel is een flessenhals: als er geen doorstroom mogelijk is, raakt de boel verstopt”, zegt de COA-woordvoerster daarover.

Van der Burg en COA-bestuurder Milo Schoenmaker hopen dat meer gemeenten bereid zijn om opvangcapaciteit die ze vrijgemaakt hadden voor vluchtelingen uit Oekraïne, ook ter beschikking te stellen aan asielzoekers, zeiden ze eerder deze week.