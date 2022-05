Johan Derksen biedt geen excuses aan voor kaarsenincident

Johan Derksen biedt geen excuses aan voor het ‘kaarsenverhaal’ dat hij eerder heeft verteld bij Vandaag Inside. In de eerste uitzending sinds het programma van de buis is gegaan, zei Derksen dat hij geen “sorry” gaat zeggen, maar dat het niet zijn bedoeling is geweest om “mensen die echt getroffen zijn door seksueel geweld” te pijnigen.

In de eerdere uitzending van het programma vertelde Derksen dat hij een halve eeuw eerder een beschonken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. In de uitzending noemde hij het zelf een “jeugdzonde”. Later zwakte hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest. Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp besloten na een aantal dagen van grote ophef te stoppen met het programma.

Volgens Derksen hebben mensen aan talkshowtafels geëist dat hij zijn excuses aanbiedt. De presentator stelde echter dat hij in de uitzending “al afstand” heeft genomen van zijn verhaal. Hij stak zijn middelvinger op naar de camera, een gebaar dat is gericht aan “alle mensen die in talkshows zeggen” dat hij zijn excuses moet maken.

Derksen zei in de uitzending ook dat hij met staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft gesproken over het ‘kaarsenincident’ en de commotie erover. Het was “een heel prettig gesprek”, volgens Derksen. “Mevrouw Uslu heeft mijn hart gestolen”, zei hij. “We hebben afgesproken, we klappen niet uit de school over het gesprek.”

De analist zei “nog nooit zo druk” te zijn geweest als na de gewraakte uitzending. De dag voor het gesprek met Uslu sprak hij nog af met Talpa-baas John de Mol en ook had hij een gesprek met de zedenpolitie in Groningen, aldus Derksen. Daar werd hem verteld dat de zaak “verjaard” is. Tot slot zei hij over het lopende onderzoek dat er een proces-verbaal is opgemaakt. “Ze hebben mijn verhaal aangehoord”, en nu wordt besloten wat daarmee wordt gedaan.

Een groep demonstranten verzamelde zich maandagavond voor de studio waar Vandaag Inside wordt opgenomen, op het mediapark in Hilversum. Ze protesteerden tegen de terugkeer van het programma op televisie. Mensen droegen borden en spandoeken bij zich met teksten als ‘Rape culture inside’, ‘Geen platform voor rape culture’, ‘Stop die kaars in je eigen aars’ en ‘Geen buhne voor racisme seksisme’.