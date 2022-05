Gerechtshof handhaaft verbod op motorclub Caloh Wagoh

Het verbod op en de ontbinding van motorclub Caloh Wagoh blijft in stand. Dat oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag in het hoger beroep dat was aangespannen door een aantal leden van de motorclub. Caloh Wagoh werd vorig jaar april door de rechter verboden en ontbonden, omdat de club zich bij herhaling schuldig zou hebben gemaakt aan zeer ernstig, vaak dodelijk geweld en aan bedreigingen.

De bezwaren die de motorclubleden hebben aangedragen in het hoger beroep gaan volgens het hof niet op. Het bestaan van Caloh Wagoh is nog altijd in de strijd met de openbare orde vanwege ernstige misdrijven en de geweldscultuur van de motorclub, aldus het gerechtshof.

Het Openbaar Ministerie laat weten tevreden te zijn met de beslissing van het hof om het verbod in stand te houden.

Er lopen nog altijd strafzaken tegen een aantal leden van Caloh Wagoh, waaronder het grote liquidatieonderzoek Eris. De oprichter van de club, Delano R., is daarin de hoofdverdachte. Hij zou een reeks opdrachten voor huurmoorden van Ridouan Taghi hebben aangenomen. In de zaak Eris wordt 5 juli uitspraak gedaan. Tegen R. is levenslang geƫist.