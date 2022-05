LAKS: veel klachten onduidelijke vraagstelling vmbo wiskunde

De klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is dinsdag veel gebeld over het examen vmbo wiskunde (gemengde leerweg en theoretische leerweg).

Er kwamen circa 8500 klachten over het examen binnen, met name over de onduidelijke vraagstelling bij sommige vragen. “Leerlingen vonden het moeilijk te bepalen hoe ze moesten antwoorden”, aldus een woordvoerster van het LAKS.

Ook over het examen bedrijfseconomie op het vwo kwamen “onwijs veel klachten.” Het LAKS vermoedt dat er een fout is gemaakt in het examen. “Daar werd eerst slechts één argument gevraagd, terwijl je later bij het antwoordblad opeens twee argumenten moest invullen.”

Klachten wat betreft het examen Nederlands op de havo gingen er vooral over dat studenten het te moeilijk en te lang vonden. Dat gold ook voor Duits op het vmbo (gemengde leerweg en theoretische leerweg). Tot nu toe heeft het LAKS zo’n 165.000 klachten binnengekregen, “immens veel”, aldus de woordvoerster.

“Vorig jaar waren dat er tijdens de hele examenperiode 220.000, dus dit aantal op slechts dag vier van de examens is heel veel.” Bij het LAKS weten ze nog niet of dat komt door een slechte voorbereiding van de examens of doordat het LAKS bekender is geworden. “In elk geval zijn we blij dat scholieren ons beter weten te vinden dan vorige jaren.”