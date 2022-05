Advocaten MH17-verdachte: OM haalt onze woorden uit context

Volgens de advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov zijn hun woorden door het Openbaar Ministerie meerdere keren verkeerd geciteerd. Daardoor zijn ze “uit hun verband gehaald” waardoor “een totaal andere context is geschetst”. Dat zeiden de advocaten na afloop van de zittingen deze week in de beveiligde rechtbank op Schiphol, waar het monsterproces over het neerhalen van vlucht MH17 dient.

Woensdag werd na 2,5 dag de repliek afgerond. Hierin reageerde het OM op het pleidooi van Poelatov, de enige van de vier verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen. Tegen alle vier de mannen, drie Russen en een Oekraïner, is een levenslange gevangenisstraf geëist.

Volgens advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck heeft het OM op diverse momenten stukjes uit hun pleitnota, waarin zij betogen dat Poelatov vrijgesproken moet worden, verkeerd voorgehouden. Ten Doesschate noemt als voorbeeld een citaat van hun cliënt waarin hij stelt dat het “absurd” zou zijn dat hij een Buk-raketinstallatie nodig had. “Dat absurde ziet op de vraag of die behoefte aan een Buk-raket er was. Niet op de theorie dat die gebruikt was zoals het OM stelt.”

Volgens het OM hebben pro-Russische separatisten het vliegtuig van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne neergehaald met een Buk-raket. Het toestel was onderweg van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders.

Naast Poelatov staan rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko terecht. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie. “Het allesvernietigende geweld kwam niet in een opwelling. Het is door de verdachten gepland en georganiseerd”, zei de officier van justitie destijds. “Dat ze niet zelf op de knop hebben gedrukt, is juridisch niet relevant.”

Het is niet bekend waarom het vliegtuig werd neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is volgens het OM dat de pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging.

De omvangrijke rechtszaak gaat vanaf 8 juni verder, dan hebben Poelatovs advocaten nog eenmaal de gelegenheid te reageren. Daar zijn vooralsnog drie zittingsdagen voor uitgetrokken. Een uitspraak wordt niet eerder dan 17 november verwacht.