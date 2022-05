Binnenlandse Zaken: aan Ruttes ministerie of sms’jes weg mochten

Het is vooral aan het ministerie van Algemene Zaken van Mark Rutte zelf om te beoordelen of de sms-berichten van de premier op een goede manier zijn gearchiveerd. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), dat verantwoordelijk is voor transparantie vanuit de overheid. Rutte zegt dat hij zich aan de regels van BZK heeft gehouden.

De overheid heeft een richtlijn gemaakt waarin is vastgelegd waar medewerkers (onder wie de minister-president) zich aan moeten houden. Daarin staat dat het uitgangspunt is dat die berichten “moeten worden opgeslagen, als ze over bestuurlijke besluitvorming gaan”. Daar staat expliciet bij dat het voor de politieke top belangrijk is om extra aandacht te besteden aan het archiveren van belangrijke berichten. “Gezien de aard van hun functie is de kans bij hen het grootst dat er informatie over bestuurlijke besluitvorming in hun berichten voorkomt.”

In de richtlijn wordt aangeraden om iedere week of zelfs iedere dag de relevante berichten te archiveren. Tegelijk wordt ook aangeraden om berichten die al gearchiveerd zijn of niet bewaard worden “consequent en frequent” weg te gooien. Zodra iemand de documenten opvraagt, mag dat namelijk niet meer.

In hoeverre het wenselijk is dat de premier berichten weggooit, wil een woordvoerder van Binnenlandse Zaken niet zeggen. “Want of een bepaald ministerie in lijn heeft gehandeld met de richtlijn kan beter beantwoord worden door het verantwoordelijke ministerie.”