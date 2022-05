Kabinet verhoogt volgend jaar minimumloon met 2,5 procent

Het kabinet gaat het minimumloon volgend jaar al verhogen. Dat is een jaar eerder dan gepland. Ingewijden bevestigen berichtgeving van de NOS. Door de hoge inflatie gaan de laagste inkomens er momenteel hard op achteruit.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon met 7,5 procent omhoog gaat. Dat zou stapsgewijs gebeuren in 2024 en 2025. Maar tijdens het overleg over de Voorjaarsnota hebben de coalitiepartijen afgesproken volgend jaar al te beginnen met de verhoging. Daarna volgen dan nog twee jaren waarin het steeds met hetzelfde percentage stijgt.

Er is bovendien afgesproken dat de koppeling met de AOW in elk geval bij de eerste verhoging gehandhaafd blijft. In het coalitieakkoord was de koppeling met de AOW losgelaten. Dat leidde tot fel protest van de oppositie en de Eerste Kamer stemde zelfs tegen het loskoppelen van de AOW en het minimumloon. In de senaat heeft het kabinet geen meerderheid.

De coalitiepartijen overleggen al een een aantal weken over de Voorjaarsnota. Die moet worden aangepast omdat er miljarden meer zijn uitgegeven dan gepland. Dat komt onder meer door de inflatie (er kwam onder meer compensatie voor de hoge energierekening) en er moet financiële dekking gevonden worden voor compensatie voor betalers van de vermogensrendementsheffing, waarmee de afgelopen jaren miljarden euro’s onrechtmatig geïnd zijn. Ook wil de Kamer meer geld voor Defensie.

De verwachting is dat de vier regeringspartijen er deze week uitkomen. De Voorjaarsnota zou dan vrijdag door de ministerraad kunnen worden goedgekeurd.

Vakbond CNV noemt het in een reactie “goed nieuws” dat de verhoging van het minimumloon eerder komt, maar is tegelijkertijd kritisch. Het zou volgens de bond beter zijn om het minimumloon in één keer te verhogen nu de prijzen hard stijgen. Ook moet de AOW volledig gekoppeld blijven aan het minimumloon, vindt CNV.

“Het water staat steeds meer werkenden en gepensioneerden aan de lippen. Werkenden die meerdere banen nodig hebben om rond te komen of naar de voedselbank moeten”, verklaart vicevoorzitter Patrick Fey. “Het CNV heeft hier al veel signalen van binnengekregen en vraagt hier al maanden aandacht voor. We zijn daarom blij dat het kabinet nu over de brug komt.”