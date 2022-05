SDG: landen halen gestelde VN-ontwikkelingsdoelen voor 2030 niet

In dit tempo haalt geen enkel land de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. In de nieuwste rapportage die woensdag gepresenteerd wordt door SDG Nederland is te lezen dat Nederland op de dertiende plek staat in de Europese index.

Met de duurzame ontwikkelingsdoelen willen de VN “de wereld een betere plek maken in 2030”. De bedoeling is onder meer om armoede en honger uit te bannen en om gezondheid, onderwijs en watervoorzieningen te verbeteren. Ook is bijvoorbeeld betaalbare en duurzame energie nodig om zo minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Nederland rapporteert in juli aan de Verenigde Naties welke voortgang de afgelopen vijf jaar is geboekt op het gebied van de zeventien SDG’s. De rapportage aan de VN wordt gezamenlijk opgesteld door Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Er worden rapporten gepresenteerd van SDG Nederland en van het CBS. Ook bespreken minister Liesje Schreinemacher voor Ontwikkelingssamenwerking en minister Carola Schouten voor Armoedebeleid de Nederlandse voortgang. Volgens de SDG-rapportage ligt Nederland nu wel op koers om twee doelen te halen: geen armoede en verbetering van mobiliteit, industrie en infrastructuur.

De coronapandemie leidde tot meer vertraging bij het uitvoeren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook door andere mondiale crises zoals de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering “raken we verder af van het bereiken van de SDG’s in 2030”, ziet de organisatie.