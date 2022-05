Brussel ontevreden over Nederlandse milieuaansprakelijkheidswet

Nederland moet zijn wetgeving aanpassen over het recht van burgers om van overheden te vragen herstelmaatregelen te treffen voor milieuschade. De Europese Commissie dreigt met het Europees Hof van Justitie omdat de wet nu volgens haar onvoldoende waarborgt dat personen die rechtstreeks of waarschijnlijk gevolgen ondervinden van milieuschade die actie kunnen ondernemen.

Dat recht is opgenomen in de Europese milieuaansprakelijkheidsrichtlijn die in nationale wetgeving is omgezet. In juli 2020 stuurde het dagelijks EU-bestuur al een aanmaning naar Den Haag waarin werd verzocht ervoor te zorgen dat heel duidelijk is dat natuurlijke en rechtspersonen een bevoegde instantie kunnen verzoeken preventieve of herstelmaatregelen te eisen van een verantwoordelijke van milieuschade. De richtlijn zorgt er ook voor dat de veroorzaker van de milieuschade de herstelmaatregelen moet betalen.

Den Haag heeft op de aanmaning geantwoord, maar daar is de commissie niet tevreden mee. Ze vindt dat “onvoldoende duidelijk” in de wet staat dat ook personen die “waarschijnlijke” gevolgen van milieuschade ondervinden om herstelmaatregelen kunnen vragen. De commissie geeft Nederland twee maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Anders kan ze beslissen naar de rechter te stappen, schrijft ze in een nieuwe brief aan Den Haag.