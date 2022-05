Rutte: ga niet laten zien hoeveel sms’jes gearchiveerd zijn

Mark Rutte is niet bereid om met de Tweede Kamer te delen hoeveel sms-berichten hij ontvangen heeft, en welk deel vervolgens is gearchiveerd op zijn ministerie van Algemene Zaken. Een aantal politici van de oppositie had hierom gevraagd om te kunnen zien of Rutte inderdaad voldoet aan de regels voor het archiveren van de relevante berichten, zoals hij zelf stelt.

“Ik heb van a tot z gehandeld in de geest van de wet en de lijn van de wet”, zei Rutte. “Ik ga me hier ook niet verantwoorden naar de Kamer door dadelijk inzage te geven in al het sms-verkeer binnen Algemene Zaken of wat wij of KPN nog boven water kunnen halen.”

Rutte vertelde in de Kamer over sms-verkeer tussen hemzelf en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema rond grootschalige coronaprotesten in de hoofdstad. Die berichten kwamen niet naar boven bij een Wob-verzoek en zijn volgens Rutte ook niet te vinden in het archief van Algemene Zaken. Hoe dat kan, zegt hij niet te weten. Wel zegt hij dat men op Algemene Zaken vond dat geen sprake was van een “bestuurlijke aangelegenheid”, en het betreffende sms-verkeer daarom niet per se bewaard had hoeven worden. Hij heeft het bericht wel doorgestuurd naar een ambtenaar en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Ik zou bijna zeggen: bestuurlijker wordt het niet”, bracht Wilders daar tegenin. Volgens Rutte is daar geen sprake van omdat hij Halsema had laten weten dat ze contact moest opnemen met toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt zei die redenering niet te begrijpen. “Een demonstratie is een bestuurlijke aangelegenheid, zelfs als de premier zegt: ik wil er niks mee te maken hebben.” Dit argument noemde Rutte “echt onzin”.