Rutte geïrriteerd over ‘wantrouwen’ vanuit Tweede Kamer

Mark Rutte vindt dat de Tweede Kamer hem op een nodeloos wantrouwige manier benadert in het debat over de sms’jes van de minister-president. “Als het vertrouwen er niet is, dan hoor ik het van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Maar ik zeg hier heel duidelijk: ik houd me aan de wet, ik houd me aan de geest van de wet.” Volgens hem voedt de Kamer het maatschappelijk wantrouwen in de politiek.

Rutte wond zich op over vragen vanuit de oppositie die eerder in het debat sprak van een patroon van gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer. “Wat je dan doet is zeggen: joh, je krijgt de kans niet eens meer om al die aparte momenten die wij beschouwen als onderdeel van een patroon te verdedigen en uit te leggen. Nee, dat is een patroon en dit past daar ook weer in. En ik ga daar in dit debat weer eens flink tegenin.” Hij noemde dit sentiment “vals”, en zei te vinden dat hij zijn integriteit moet verdedigen.

De minister-president zei dat het “niet meer relevant” is hoe hij zich verdedigt in de Kamer. “Wat zou de reden zijn dat steeds meer Nederlanders zeggen: ik kijk niet meer naar dat debat op televisie? Omdat alles begint bij wantrouwen. Bij een absoluut, fundamenteel gevoel van: de zaak wordt geflest.” Hij zei dat ook andere bewindslieden zich in de ministerraad hebben beklaagd over de toon die in het parlement wordt aangeslagen.

De kritiek zoals Rutte die uitte doet denken aan kritiek die minister Hugo de Jonge vorige maand uitte naar aanleiding van het debat over de mondkapjesdeal met het bedrijf van Sywert van Lienden. Ook hij stelde dat de integriteit van bewindslieden door Kamerleden te makkelijk in twijfel wordt getrokken en sprak van groot wantrouwen.

Rutte zei destijds in reactie op De Jonge dat hij andere woorden zou kiezen. De premier zei Kamerdebatten spannend te vinden, maar “mijn ervaring is ook dat je de kans krijgt je verhaal te doen, en er gepoogd wordt gezamenlijk tot een conclusie te komen”. Rutte noemde het bovendien een van de taken van het parlement om de regering “wantrouwend te volgen”.