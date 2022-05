Rutte moet in Kamer uitleg geven over wissen sms’jes

Premier Mark Rutte moet in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over zijn handelswijze om sms-berichten van zijn telefoon te verwijderen. De oppositie ziet het opnieuw als bewijs dat de premier weinig op heeft met openheid en transparantie.

De Volkskrant meldde woensdag dat de premier jarenlang zijn sms-berichten heeft verwijderd. Belangrijke berichten stuurde hij naar eigen zeggen door naar zijn ministerie om te bewaren. De rest gooide hij weg. Anders raakte zijn oude Nokia-telefoon vol, aldus de premier. Sinds vorige week heeft hij een smartphone.

Rutte verklaarde woensdag tegen de opgetrommelde pers dat hij “nooit bewust” belangrijke zaken heeft achtergehouden. Hij zegt zich ook aan de regels en richtlijnen te hebben gehouden. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans twitterde dat het handelen van Rutte “in strijd met de letter en geest van Archiefwet & Wet open overheid”.

De zaak ligt gevoelig in de Kamer omdat het kabinet heeft beloofd de transparantie van de overheid te verbeteren. Rutte heeft op dat vlak in het verleden geen goede naam opgebouwd. Tijdens onderzoek naar het Toeslagenschandaal werd gerept over de ‘Rutte-doctrine’ die verhinderde dat bepaalde stukken aan Kamer en journalisten werden gegeven.