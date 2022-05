Ruim 300 schademeldingen na onweersbuien donderdag

Verzekeraar Interpolis heeft tot vrijdag 08.00 uur 338 schademeldingen binnengekregen na de onweersbuien van donderdagmiddag. De meeste daarvan kwamen uit Noord-Brabant en Gelderland, in mindere mate was het ook raak in Overijssel en Limburg, meldt de verzekeraar. Uit het noorden van Nederland kwamen maar heel weinig schademeldingen binnen.

De meeste van de meldingen zijn ‘woninggerelateerd’, aldus Interpolis. “Omdat het zo hard waaide en er zo veel regen in zulke korte tijd viel, hadden mensen last van ondergelopen kelders, waterschade door lekkage van het dak en schade door vallende takken en bomen”, laat de verzekeraar weten.

Voor vrijdagmiddag, als voor Limburg code oranje en even ervoor en daarna code geel geldt, en voor Noord-Brabant en Gelderland code geel van kracht is wegens verwachte heftige onweersbuien, verwacht Interpolis ook weer veel schades. “Vooral in het oosten van Brabant en Limburg worden heftige lokale regen- en hagelbuien en harde windstoten verwacht. Die kunnen veel schade aan woningen en auto’s toebrengen.”

Om schade te voorkomen, raadt Interpolis aan om losse voorwerpen in de tuin op te bergen of vast te zetten, zodat planten, tuinmeubels of containers niet tegen de ruiten aan worden geblazen. “Zorg verder dat ramen en deuren gesloten zijn en blijf binnen tijdens het onweer.” Verder is het volgens de verzekeraar verstandig om te zorgen dat voor dergelijke onweersdagen dakgoten schoon zijn en bomen om het huis ontdaan zijn van dode of loshangende takken.