Claimclubs: per dag missen tientallen reizigers Schipholvlucht

Zeker tientallen passagiers lijken dagelijks een vlucht vanaf Schiphol te missen door de drukte op de luchthaven. In claims gespecialiseerde bedrijven Aviclaim en EUclaim zeggen veel gebeld te worden door reizigers die informeren waar zij in zo’n situatie recht op hebben. Ook komen claims binnen van passagiers die geld willen zien voor hun gemiste vlucht, maar daar hebben zij volgens de organisaties geen recht op.

Het wordt als de verantwoordelijkheid van de reiziger gezien om op tijd te komen bij het vliegtuig. “Dan moet je zorgen dat je er een uur eerder bent”, zegt oprichter Remco Kuilman van Aviclaim. Zijn bedrijf krijgt dagelijks tussen de twintig en vijftig vragen van mensen over een gemiste vlucht. EUclaim kon nog geen cijfers noemen, maar zegt dat er veel telefonisch geïnformeerd wordt en ook dat “heel veel claims” hierover binnenkomen.

TUI zegt druk te zijn met “het oplossen van het probleem en niet met het tellen” van mensen die hun vlucht hebben gemist. Als iemand zijn vlucht niet haalt, zegt de reisorganisatie dat er wordt gezocht naar een vervangende vlucht. Luchtvaartmaatschappijen konden vragen hierover niet direct beantwoorden.

Door personeelstekorten is het op Schiphol al wekenlang druk. Verschillende maatschappijen hebben vele vluchten moeten annuleren en verplaatsen. Ook maandag waren er weer “erg lange” wachtrijen, volgens een woordvoerder van de luchthaven doordat er minder beveiligingspersoneel was dan gepland. Reizigers klaagden over urenlang wachten bij de beveiligingsbalies, waardoor een deel de vlucht niet kon halen. Schiphol rekent tot aan de zomervakantie dagelijks op passagiersaantallen die vergelijkbaar zijn met die van tijdens de meivakantie.