Extra geld voor gemeenten om overlast asielzoekers aan te pakken

Gemeenten kunnen eenmalig geld van de overheid krijgen om lokale maatregelen te nemen tegen overlast die asielzoekers mogelijk veroorzaken. In totaal heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hiervoor 1,25 miljoen euro gereserveerd voor 2022 en deels 2023, zo heeft hij bekendgemaakt. In 2020 en 2021 konden gemeenten ook extra geld hiervoor aanvragen.

In sommige gemeenten waar asielzoekers worden opgevangen, zorgt een kleine groep voor overlast. Het gaat om bijvoorbeeld winkeldiefstal, vernieling, intimidatie of bedreiging. Elke gemeente heeft met andere vormen te maken en om dit goed aan te kunnen pakken is volgens Van der Burg maatwerk nodig. De financiƫle regeling hangt af van het aantal opvangplekken in die gemeente. Het budget dat een gemeente kan aanvragen, varieert van 50.000 tot 150.000 euro.

Overlast door asielzoekers, vaak mensen uit zogeheten veilige landen die amper kans maken op een verblijfstitel, is al jaren bekend. De politie, het Openbaar Ministerie en de asielopvangorganisatie COA hebben landelijk al maatregelen getroffen om dit probleem in te dammen.

Het kabinet is bang dat de overlast het draagvlak voor de opvang van asielzoekers ondermijnt.