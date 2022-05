Asielzoekers overnachten op stoelen in aanmeldcentrum Ter Apel

32 mensen hebben afgelopen nacht op stoelen doorgebracht in een wachtruimte van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze mensen kwamen dinsdagavond aan en voor hen was geen bed meer beschikbaar. Het COA heeft 75 mensen naar de crisisnoodopvang Amsterdam gestuurd en 86 mensen gingen via de reguliere uitstroom naar andere locaties.

In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. In de nacht van dinsdag op woensdag overnachten er 2144 mensen. Het gaat hier om mensen die zich net in Nederland als asielzoeker hebben aangemeld. Het is de bedoeling dat deze mensen snel naar andere asielzoekerscentra worden doorgestuurd, maar doordat die ook vol zitten, gaat de doorstroom niet altijd goed.

Maandagavond maakten 25 veiligheidsregio’s bekend dat er 150 opvangplekken per regio bijkomen binnen de komende drie weken.