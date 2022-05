Acteur en theaterregisseur Gijs de Lange (65) overleden

Acteur en theaterregisseur Gijs de Lange is overleden. De Lange overleed woensdag na een kort ziekbed op 65-jarige leeftijd in Amsterdam. Dat laat zijn management donderdag weten.

De Lange werkte als regisseur aan toneelproducties bij onder meer Het Nationale Theater, Orkater, De Appel, Senf Theater, Bos-theaterproducties en More theater. Ook regisseerde hij musicals zoals Jan Jans en de Kinderen, Into the woods en Dreamgirls. Hij regisseerde ook cabaretvoorstellingen van onder anderen Remko Vrijdag & Martine Sandifort, Alex Klaasen en Henry Van Loon.

Als acteur speelde de in Rotterdam geboren De Lange tientallen rollen op het toneel, maar hij was ook te zien in vele films en televisieproducties zoals Gooische Vrouwen, Bloedverwanten en De gelukkige huisvrouw. Ook trad hij jarenlang op in het jeugdprogramma Klokhuis.