Feyenoord: spandoeken Tirana zijn misselijkmakend en laf

Feyenoord heeft met afschuw gereageerd op de spandoeken die een groep supporters in Tirana aan het publiek en via sociale media toonde. Op de spandoeken werden meerdere mensen, onder wie de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, met de dood bedreigd en werd Adolf Hitler verheerlijkt. “Op zeer korte termijn zal de club contact zoeken met zowel de politie als de gemeente om te bezien hoe we, mogelijk met nog andere partijen, hier samen ten strijde kunnen trekken”, zegt een woordvoerder van de club.

“In één woord walgelijk”, noemt een woordvoerder van Feyenoord de uitingen. “Zoals al heel vaak aangegeven wijzen wij iedere vorm van discriminatie, uitsluiting, bedreiging en intimidatie af en dus zeker ook dit soort misselijkmakende uitingen. Met Feyenoord en wie wij zijn heeft dit helemaal niets te maken. Je vraagt je echt af wat zij die er als altijd weer laf, want onherkenbaar, mee op de foto gaan bezielt. “

Feyenoord kan het probleem naar eigen zeggen niet alleen te lijf gaan. “Hoewel het de naam van de club schaadt en we er dus vreselijk van balen, is wel duidelijk dat Feyenoord dit maatschappelijke probleem niet en in elk geval niet alleen kan oplossen. Al was het maar omdat we dus niet weten wie het zijn en dit zich steeds weer afspeelt buiten het stadion.”

De club vindt het “bijzonder triest” voor iedereen die bij Feyenoord betrokken is om “na de teleurstelling van het verliezen van de finale en de trots die er heerst over de Europese campagne en het schitterende feest in de fanzone in Tirana, in de stad en De Kuip, dan toch met de bewuste foto geconfronteerd te worden”.

Eerder vrijdag werd bekend dat de Rotterdamse politie een onderzoek is gestart naar spandoeken. Een groep supporters van de zogeheten Rotterdamse Jongeren Kern (RJK) lieten ze zien in Tirana waar Feyenoord woensdag de finale van de Conference League speelde.

De RJK kwam al vaker in opspraak na doodsbedreigingen aan en een poging tot brandstichting op het bedrijfspand van Paul van Dorst van lhbti-supportersgroep de Roze Kameraden, die ook woensdag weer doelwit was. Ook waren er bedreigingen aan het adres van Mark Koevermans, toenmalig bestuurslid van Feyenoord en werd zijn huis beklad met de letters RJK.