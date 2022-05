Minister: meer politiemensen aan de slag met zedenzaken

De politie zet meer mensen in om de behandeling van zedenzaken te versnellen. Zo werken enkele eenheden met oud-rechercheurs en met de Koninklijke Marechaussee. Ook zijn verschillende zedenteams inmiddels versterkt met extra personeel, schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Tweede Kamer.

“Meer capaciteit moet zorgen voor het wegwerken van achterstanden en een snellere behandeling van zaken”, aldus de minister. Zo zijn van de 113 te werven fte’s inmiddels 80 fte aangesteld. Het gaat hier om functies bij zedenteams zelf, maar ook bij bijvoorbeeld forensische opsporing en de digitale recherche.

Voor de lange termijn moet er snel een plan van aanpak worden opgesteld, stelt Yeşilgöz. Hierin moeten “concrete verbetermaatregelen worden voorgesteld om de doorlooptijden van zedenzaken te verbeteren per betrokken organisatie, waaronder de politie, het OM, de Rechtspraak en andere instanties”.

Onlangs ging Yeşilgöz in gesprek met diverse strafrechtelijke organisaties, waaronder de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Volgens Yeşilgöz vinden de organisaties ook dat de procedures sneller kunnen en moeten. Daarom zijn er nu initiatieven voor zowel de korte als de lange termijn genomen. Wel waarschuwen de organisaties voor een ‘waterbedeffect’: extra aandacht voor zedenzaken op korte termijn kan betekenen dat andere zaken minder aandacht krijgen. Met als gevolg dat de afhandeling van deze zaken langer duurt.

Begin april kondigde de minister in gesprek te gaan met de politie en het OM. Aanleiding daarvoor was een uitzending van Nieuwsuur waarin bleek dat het aantal zedenzaken dat politie en het OM behandelen, ver onder de afgesproken norm ligt. Ze riep toen op tot actie: “Het is van het grootste belang dat slachtoffers in geval van een zedendelict snel en adequaat worden geholpen.”