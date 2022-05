Rechtbank behandelt strafzaak rond verdwenen Sumanta Bansi

De rechtbank in Alkmaar behandelt maandag de strafzaak tegen twee mannen, vader en zoon, die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Surinaamse studente Sumanta Bansi. De destijds 22-jarige Bansi verdween in februari 2018. Een reeks zoektochten naar haar stoffelijke resten hebben tot op heden niets opgeleverd.

De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn zou Bansi tussen 17 en 27 februari 2018 hebben gedood. Hij ontkent. De studente biomedische wetenschappen woonde destijds bij B. en zijn gezin in. Volgens het Openbaar Ministerie was Bansi in verwachting van een kind van hem. Zijn vader zou daar kwaad om zijn geweest. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap had de studente onder druk van de familie al besloten tot een abortus.

B. werd in november 2020 samen met zijn vader opgepakt. De rechtbank stelde de vader, de 65-jarige Dwarkan B., in februari vorig jaar op vrije voeten, maar de man bleef wel aangemerkt als verdachte. De zaken tegen de broer en echtgenote van Manodj B. zijn geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs tegen hen is.