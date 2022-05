Rechtbank: verdachten moord De Vries moeten bij proces zijn

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag bepaald dat de beide verdachten van de moord op Peter R. de Vries “live in de zaal aanwezig” moeten zijn tijdens het inhoudelijke strafproces tegen hen. Dat proces vindt plaats op 7 en 15 juni.

Maandag houdt de rechtbank een laatste inleidende zitting in de zaak. Verdachte Delano G. (22) heeft daarbij verstek laten gaan en is in zijn cel gebleven, verdachte Kamil E. (36) woont de zitting bij via een videoverbinding met de gevangenis in Lelystad, waar hij in voorarrest zit.

De Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De moord veroorzaakte een landelijke schokgolf.

De politie hield de twee vermoedelijke daders enkele uren na de aanslag aan op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. G. zou de schutter zijn geweest. E. zou de vluchtauto hebben bestuurd en in de periode voorafgaand aan de moordaanslag voorverkenningen hebben uitgevoerd. De Vries werd neergeschoten na een optreden in een uitzending van RTL Boulevard. Hij liep op dat moment van de tv-studio naar zijn auto, die in een parkeergarage aan de Lange Leidsedwarsstraat stond.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het er “alle schijn” van dat de moord verband houdt met de werkzaamheden die De Vries verrichtte voor Nabil B., de kroongetuige in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. De Vries trad op als vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige. In 2018 en 2019 werden respectievelijk de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

De rechtbank deelde maandag mee dat de uitspraak in de zaak tegen de twee beklaagden op 14 juli zal zijn. Tot dusver was deze een week eerder bepaald.