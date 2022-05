EO krijgt 164.500 euro boete vanwege ‘commerciële beïnvloeding’

De EO krijgt een boete van 164.500 euro voor het overtreden van de Mediawet door commerciële beïnvloeding in het jeugdprogramma De Boomhut Battle. Dat heeft het Commissariaat voor de Media dinsdag bekendgemaakt.

Het jeugdprogramma De Boomhut Battle werd in 2019 uitgezonden op NPO 3. In het programma worden boomhutten op vakantieparken gebouwd. Die zijn na afloop van het programma verhuurd. Volgens het Commissariaat voor de Media heeft de EO “via het programma een platform geboden om de verhuur van deze boomhutten onder de aandacht te brengen en zo meegewerkt aan een (commercieel) voordeel voor derden”.

Het Commissariaat vindt het extra kwalijk dat er sprake is geweest van beïnvloeding op een zender voor kinderen. “Nu het programma is uitgezonden op de jeugdzender NPO Zapp, had de EO hier extra aandacht voor moeten hebben”, aldus de organisatie.

Een woordvoerder van de EO noemt de boete “buiten alle proporties”. “We zijn teleurgesteld in de hoogte van deze boete. Uiteraard kijken we naar onze eigen processen en hoe dat beter kan. Ook zijn we in gesprek met de producent over zijn verantwoordelijkheid hierin.” De omroep overweegt bezwaar te maken tegen de uitspraak van het Commissariaat.