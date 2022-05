Koningspaar in gesprek over koloniaal verleden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag met “een aantal vertegenwoordigers uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld” gesproken over het koloniale verleden en “verzoening”. Het gesprek vond plaats op Paleis Noordeinde.

Tijdens het gesprek werd teruggeblikt op het besluit van de koning op 13 januari vorig jaar om de Gouden Koets niet meer te gebruiken. “Onze geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden. We kunnen het verleden niet herschrijven. We kunnen wel samen proberen ermee in het reine te komen”, zei de koning toen.

“Dat geldt ook voor het koloniale verleden. Naar elkaar luisteren en begrip opbrengen voor elkaar, zijn wezenlijke voorwaarden om tot verzoening te komen en pijn in de ziel van mensen weg te nemen. Ik weet dat wij daartoe in staat zijn, ook al is het een lange en moeilijke weg.” Over het proces van ‘verzoening’ werd dinsdagochtend op Paleis Noordeinde gesproken. Wie er precies aanwezig waren, is niet bekend.

Begin 2021 besloot koning Willem-Alexander dat de Gouden Koets niet meer gebruikt wordt op officiële gelegenheden zoals Prinsjesdag. In zijn boodschap verwees de koning toen naar het slavernijverleden, omdat op de zijpanelen van de koets afbeeldingen uit de koloniale tijd zijn afgebeeld. Sinds 2016 wordt de Glazen Koets gebruikt voor activiteiten van het koningspaar. De Gouden Koets was wegens renovatie al enkele jaren niet meer in gebruik.