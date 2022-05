KWF-uitzending met Eloise trekt minder kijkers dan eerdere jaren

De jaarlijkse uitzending van KWF om aandacht te vragen voor de strijd tegen kanker heeft dit jaar weer minder kijkers getrokken. Het programma Voor het leven, zoals het dit jaar voor het eerst heette, trok maandagavond 408.000 kijkers. Dat meldt Stichting Kijkonderzoek.

Hiermee is het aantal kijkers van de jaarlijkse uitzending in vier jaar tijd gehalveerd. De uitzending trok vorige jaar 457.000 kijkers. In 2020 waren dat er nog 750.000. In 2018 stemden nog 828.000 kijkers af op Nederland staat op tegen kanker, zoals het programma toen heette.

AVROTROS en KWF besloten het dit jaar anders te doen en meer aandacht te geven aan het leven van mensen nadat zij kanker hebben gehad. Aan de uitzending werkten onder anderen gravin Eloise van Oranje en André van Duin mee. Zij waren twee van de bekende Nederlanders die eigenaar werden van een stukje van een levensgrote muurschildering die in de uitzending wordt onthuld.

Voor het leven staat op 23e plek in de top 25 van kijkcijfers. De hekkensluiter is het nieuwe crimeprogramma van RTL, 112 Vandaag. Hier keken maandagavond 358.000 mensen naar. Het best bekeken programma was traditiegetrouw het NOS Journaal van acht uur, waar 1,63 miljoen mensen de televisie voor aanzetten.