Minister Yeşilgöz: NCTV de fout in bij oordeel over politiek

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had in zijn geheime rapportages geen kwalificaties mogen geven over politieke partijen als PVV en DENK. Dat stelt minister van Justitie Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Kamer. Beide partijen werden door de NCTV als polariserend gekwalificeerd, tot woede van de twee partijleiders.

Begin mei werd bekend dat de NCTV verzamelde informatie over politieke partijen deelde met ministeries, politie en buitenlandse inlichtingendiensten. Dat deed de NCTV in zogeheten weekberichten. In een aantal weekberichten “klonken normatieve stellingnames door over Kamerleden’. ‘Dat had niet gemoeten”, schrijft Yeşilgöz. “Analyses en duidingen moeten feitelijk van aard zijn en gericht zijn op relevante ontwikkelingen voor de nationale veiligheid. Hierin is geen ruimte voor persoonlijke meningen, zeker niet over politici.”

De weekberichten werden niet op basis van formele afspraken met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld, maar wel met individuele medewerkers van veiligheidsorganisaties, meldt de minister aan de Kamer. Deze medewerkers wilden meer weten over de jihadistische dreiging in Nederland. “De achtergrond hiervan was het vergroten van de internationale kennispositie op de ontwikkeling van het jihadisme”, stelt Yeşilgöz. De weekberichten werden volgens haar niet vertaald, maar werden altijd in het Nederlands geschreven.

PVV-leider Geert Wilders en DENK-voorman Farid Azarkan reageerden furieus toen begin deze maand de geheime rapportages van het NCTV naar buiten kwamen. Zij noemden het kwalijk, gevaarlijk en onacceptabel dat zij op deze manier zijn weggezet.