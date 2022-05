Patiëntenfederatie: houd contact met wachtende voor operatie

De Patiëntenfederatie roept ziekenhuizen op om regelmatig contact op te nemen met mensen die al lang wachten op hun operatie. “Bel zeker elke twee, drie maanden even, zodat mensen weten dat ze niet vergeten zijn”, aldus een woordvoerder van de federatie.

Dat levert het toch al drukke zorgpersoneel extra administratief werk op, erkent hij, maar voor patiënten is het heel belangrijk. “Stel je krijgt te horen dat je knieoperatie opnieuw is uitgesteld, terwijl je al steeds moeilijker kunt lopen. Dan heb je geen enkele andere mogelijkheid om aan informatie te komen over je ingreep dan via het ziekenhuis.”

De Nederlandse Zorgautoriteit meldde maandag dat het ziekenhuizen nog steeds niet goed lukt om de wachtlijsten in te lopen, die ontstonden door onder meer het uitstellen van operaties in de coronapandemie. In vergelijking met de periode vóór de coronacrisis staan er 100.000 tot 120.000 extra mensen op een wachtlijst.

De Patiëntenfederatie adviseert mensen die lang moeten wachten op hun ingreep om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Die kan proberen de operatie te vervroegen door die te verplaatsen naar een ziekenhuis met een minder lange wachtrij of een zelfstandige kliniek. Of zorgverzekeraars patiënten voldoende helpen is volgens de federatie lastig te zeggen. “Vooral voor relatief kleine ingrepen zoals staaroperaties of knieoperaties zijn de wachttijden lang. En er bestaan geen patiëntenverenigingen voor mensen die wachten op een nieuwe knie.”