Vrouw die haar halfzus (20) doodstak voor de rechter

De 22-jarige vrouw die in oktober vorig jaar haar halfzus Anouk in Den Bosch doodstak en de beelden van de steekpartij live deelde op Instagram, staat deze week terecht voor moord. De rechtbank in Den Bosch trekt twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Bouchra D. stak op zaterdagavond 23 oktober meerdere keren in op haar 20-jarige halfzus, met verschillende messen. Dat gebeurde eerst in hun eigen huis aan de Slagendreef in Den Bosch, waar ze samen met hun moeder woonden. De verdachte maakte met haar telefoon beelden van de steekpartij die live te zien waren op Instagram.

Het slachtoffer zag nog kans naar de buren te vluchten, maar werd daar ook nog enkele keren gestoken en overleed ter plaatse. Volgens de officier van justitie is daarmee sprake van voorbedachte raad. Bij het incident werd ook de hond van de buren gestoken, die later overleed.

D. is in het Pieter Baan Centrum onderzocht door een psycholoog en een psychiater. De gedragsdeskundigen zouden concluderen dat de vrouw een psychische stoornis heeft en dat ze ten tijde van haar daad vermoedelijk niet geheel toerekeningsvatbaar was. Dat maakt de kans groot dat het OM tbs met dwangverpleging zal eisen.

De zaak wordt woensdag en vrijdag inhoudelijk behandeld. De uitspraak wordt op woensdag 22 juni verwacht.