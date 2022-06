Zanger Huub van der Lubbe kondigt afscheid De Dijk aan

De Dijk stopt na 41 jaar. Zanger Huub van der Lubbe van de Amsterdamse band kondigt in de Volkskrant aan dat hij ermee stopt na de laatste tournee die duurt tot eind december.

Intern was de beslissing al een tijdje genomen. “Dat het in de krant komt, is het laatste zetje”, zegt Van der Lubbe in een interview. “Dan is het echt zo. We hadden aan het eind van het jaar met stille trom kunnen vertrekken, maar we hebben hiervoor gekozen: transparant zijn. Duidelijk zeggen ook dat het puur mijn beslissing is. Want de jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan.”

De Dijk bestaat sinds 1981. De band, vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, scoorde hits als Bloedend Hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is. De groep won diverse prijzen zoals de Zilveren Harp in 1987, de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008.

“Het leven met De Dijk, hoe prachtig ook: ik ken het”, zegt de 69-jarige Van der Lubbe. “Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit in de muziek ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen.”