Grote zoekactie in Kerkrade naar vermist 9-jarig jongetje

In Kerkrade is donderdag een grote zoekactie gaande naar een sinds woensdagavond vermist 9-jarig jongetje. De politie houdt rekening met een misdrijf, maar sluit ook andere opties niet uit, zei een woordvoerster donderdag.

De politie sloeg groot alarm omdat er geen enkele verklaring gevonden kan worden voor het verdwijnen van de jongen.Hij is woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade. Via Burgernet is een oproep geplaatst uit te zien naar Gino van der Straeten. Ook wordt er een signalement van het kind gegeven. De jongen had volgens zijn zus een zwarte step bij zich met rode handvaten.