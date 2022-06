D66 komt met initiatief om X te regelen in paspoort

D66-Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken komt met een initiatiefwetsvoorstel om te regelen dat mensen in hun paspoort en andere officiële documenten een X kunnen krijgen als ze niet willen worden aangeduid als M of V. Dit kan nu ook al, maar alleen na tussenkomst van de rechter.

Van Ginneken volgt daarmee een advies dat de Raad van State uitbracht over een wijzigingsvoorstel dat zij wilde indienen op een nieuwe Transgenderwet. Zo’n amendement is volgens de raad niet de juiste manier om deze geslachtsneutrale registratie door te kunnen voeren.

De verandering heeft veel gevolgen voor andere wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan, stelt de Raad van State in een vrijdag openbaar gemaakt advies. Zo geven gemeenten bijvoorbeeld aan dat het nogal wat kost om de aanpassingen door te voeren in regelingen en systemen. De raad vindt de bezwaren overigens “geen onoverkomelijk obstakel” voor de invoering van een X.

De D66-politica laat op Instagram weten dat zij daarom haar amendement intrekt en aan de slag gaat met een eigen initiatiefwet. “Want als ik door zou willen gaan met mijn amendement zou dat de hele wet flink vertragen”, stelt ze. “De nieuwe Transgenderwet (zonder X helaas) kan hierdoor sneller in werking treden en dat is goed nieuws.”

Belangenorganisaties als COC en TNN vinden dat non-binaire en andere personen al te lang wachten op een passende registratie. Ze zijn blij met het initiatief van de D66’er. “Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich als man noch vrouw. De groep ervaart gebrek aan erkenning en ongemakkelijke situaties in het dagelijks leven omdat officiële geslachtsregistratie alleen mogelijk is met een M of V.”