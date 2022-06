Drukte op Schiphol neemt toe met pinksterweekend voor de boeg

Op Schiphol is het vrijdagochtend opnieuw erg druk. Tussen 09.00 en 10.00 uur stonden er al lange rijen met wachtende passagiers en de drukte lijkt toe te nemen. Sommige mensen moeten zelfs buiten wachten. Het zijn vooral veel vakantiegangers, waarschijnlijk mensen die er met het lange pinksterweekend nog even tussenuit willen.

Het valt op dat veel mensen geen ruimbagage bij zich hebben. Bij de check-in voor iedereen die alleen handbagage heeft, is het drukker dan bij de balie waar grote koffers ingeleverd moeten worden. Een medewerker geeft aan dat de drukte nog “beheersbaar” is, maar dat de luchthaven verwacht dat het drukste moment van de dag nog moet komen.

Om te voorkomen dat de drukte uit de hand loopt, mogen reizigers met ingang van vrijdag alleen de vertrekhallen in als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. Als je de vertrekhal binnen wilt gaan, wordt daarom gevraagd hoe laat je vlucht gaat. De meeste mensen kunnen gewoon doorlopen, maar niet iedereen. Enkele tientallen mensen moeten wachten omdat ze nog niet naar binnen mogen.

Een van de controleurs zegt dat mensen over het algemeen goed begrijpen dat ze niet te vroeg naar binnen mogen. “We moeten ongeveer 2 procent wegsturen. Die sturen we naar Schiphol Plaza en dan kunnen ze daar van binnenuit weer naar de vertrekhal als ze aan de beurt zijn.”

Dat reizigers begrip hebben voor de situatie blijkt ook uit enkele reacties van mensen die in de rij stonden. Een groepje dat bijna aan de beurt was zei bijvoorbeeld dat de wachttijd wel meeviel. “Het was minder lang dan verwacht, ongeveer 40 minuten.” Maar voor sommige mensen waren de rijen toch langer dan ze voorzien hadden. Enkele mensen die er net achter kwamen dat de rij buiten begon, schreeuwden: “Nee joh, begint het daar?!”

Schiphol kampt al weken met een structureel personeelstekort bij onder meer de beveiliging en afhandelaars. Passagiers moesten vaak urenlang in de rij staan. Er werden soms vluchten gemist en er waren opstootjes tussen gefrustreerde reizigers en de beveiliging. De luchthaven werkt aan een oplossing van de problemen. Schiphol presenteerde woensdag samen met de vakbonden een pakket maatregelen om de tekorten aan personeel tegen te gaan.