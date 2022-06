Extra controleurs en zwaardere straffen voor vervuilers Rotterdam

Rotterdam gaat vervuilers van drukbezochte recreatieplekken zwaarder straffen dan in voorgaande jaren. Bezoekers van Rotterdamse parken die deze zomer na bezoek hun troep niet opruimen riskeren een boete tot 150 euro, meldt de gemeente. Om dat te handhaven gaat de gemeente extra controleurs inzetten, onder wie een aantal dat in burger gaat surveilleren.

Om te voorkomen dat de vuilnisbakken overlopen komen meer en extra grote vuilcontainers bij de in- en uitgangen van drukbezochte plaatsen, zodat bezoekers hun afval makkelijk kwijt kunnen.

Heel veel Rotterdammers die wel hun rotzooi opruimen ergeren zich aan de vervuiling, zegt wethouder Vincent Karremans van Handhaving en Buitenruimte. “Het plaatje van een vol park of grasveldje op een plek waar Rotterdammers genieten van het groen en het lekkere weer is een prachtig gezicht. Alleen is het gezicht na zonsondergang te vaak een stuk minder: een park vol met afval dat niet even netjes is weggegooid, maar dat klakkeloos wordt achtergelaten op het gras. Het afval is slecht voor bijvoorbeeld vogels die het op kunnen eten en het trekt ongedierte aan. Ik ben daar wel klaar mee, dus we gaan hier strakker bovenop zitten.”

Parkbezoekers zullen bij mooi weer worden geïnformeerd over de afval- en barbecueregels door voorlichters van de gemeente die in de parken aanwezig zijn. Ze delen er afvaltasjes uit en geven advies aan het publiek.