Ollongren: 100 dagen oorlog in Oekraïne triest en dieptepunt

De oorlog in Oekraïne woedt al honderd dagen. Dat is “triest” en “een dieptepunt”, zegt minister Kajsa Ollongren (Defensie). Ze ziet dat Rusland bijvoorbeeld in de Donbas in Oost-Oekraïne “gestaag doorgaat”, en er zijn “geen aanwijzingen” dat de Russische president Vladimir Poetin van plan is te stoppen.

“Het is natuurlijk verschrikkelijk. De oorlog, het aantal slachtoffers. En het is heel triest dat we in 2022 in deze situatie zitten”, aldus de bewindsvrouw. “Het enige positieve wat je erover kan zeggen is dat Poetin in ieder geval niet heeft gekregen wat hij wilde, namelijk een hele snelle overwinning en invasie van Oekraïne.”

Hulp van westerse landen als Nederland is “cruciaal” voor Oekraïne, zegt Ollongren. Maar het leveren van wapens wordt er niet makkelijker op. Deze week werd duidelijk dat Defensie zelf bijvoorbeeld steeds minder materieel heeft om naar Oekraïne te sturen. “Ik merk dat we steeds creatiever moeten worden over hoe we Oekraïne kunnen helpen.”