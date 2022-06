Uslu wil ‘intern kijken’ naar gang van zaken rond klokkenluider

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wil “intern kijken” en gesprekken voeren over hoe in 2020 met het signaal van een klokkenluider bij de publieke omroep (NPO) is omgegaan. BNR meldt dat de klokkenluider in contact werd gebracht met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij had een privérelatie met toenmalig NPO-baas Shula Rijxman.

Als de klokkenluider dit had geweten, was die persoon volgens BNR nooit naar het ministerie gestapt met signalen over hoge salarissen bij de publieke omroep. Via constructies zou het salarisplafond worden ontweken, aldus de persoon in kwestie.

“Ik denk vooral dat mensen zich veilig moeten voelen om zich te melden en dat er geluisterd moet worden”, zegt Uslu erover. Maar, benadrukt de bewindsvrouw, de ambtenaar waar het over gaat, Marjan Hammersma, zegt in tegenstelling tot de klokkenluider dat het signaal wel degelijk is opgepakt. “Maar ik ga er wel meer gesprekken over voeren. Ik vind dat we er heel serieus mee om moeten gaan.”

In een verklaring zegt Hammersma, secretaris-generaal op het ministerie, het gesprek “in alle vertrouwen gevoerd” te hebben en de kwestie alleen met de minister te hebben gedeeld. “Ik houd privé en zakelijk altijd gescheiden en dat is ook hier zo geweest.” Ook Uslu zegt: “Ik ga ervan uit dat iedereen professioneel, privé en zakelijk kan scheiden.”

De bewindsvrouw zegt desgevraagd ook in gesprek te willen met de klokkenluider. “Ik weet niet wie het is, maar ik sta er wel voor open.”