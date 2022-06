Man uit Geleen aangehouden in zaak vermissing Gino

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 9-jarige Gino. De man werd aangehouden in zijn woning in Geleen. Het jongetje zelf is nog niet terecht, meldt de politie.

“De zoekactie naar de verblijfplaats van de jongen gaat onverminderd door”, aldus de politie. Een woordvoerder wist zaterdagochtend niet te zeggen of en waar er op dit moment concrete zoekacties gepland staan.

Vrijdagavond zocht de recherche nog in een bos bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade, waar een burger “iets” gevonden had dat mogelijk verband heeft met de vermissing. Zaterdagochtend kon de politiewoordvoerder nog niets zeggen over de spullen. “We zijn bezig met de analyse van alles wat er binnen is gekomen.” Donderdag werd in Landgraaf een step gevonden. Of deze step van Gino is, kon de politie tot dusver ook nog niet zeggen.

Gino komt uit Maastricht. Hij verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij verbleef bij een van zijn zussen. Volgens een andere zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet rekening worden gehouden met een misdrijf.

De Belgische website Het Laatste Nieuws meldt zaterdag dat getuigen Gino woensdagavond hebben zien vertrekken met “een man die zich voordeed als voetbaltrainer”. De woordvoerder van de politie kon dit zaterdag niet bevestigen. “Als het zo is dat die getuigen dat hebben gezegd, dan zijn we daar bekend mee. We hebben heel veel getuigen gehoord, er is met iedereen gesproken die aanwezig was op het voetbalveldje op de dag van de vermissing. Dus dan is dit verhaal ook bekend.”