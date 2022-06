Politie ‘dringend op zoek’ naar beelden van auto in zaak Gino

De politie vraagt “speciale medewerking” van het publiek bij het verkrijgen van beelden in het onderzoek naar de dood van de 9-jarige Gino. Specifiek gaat het daarbij om beelden waarop een blauwe Volkswagen van het type Lupo te zien is.

De politie is op zoek naar dashcambeelden en andere beelden van de openbare weg die woensdag 1 juni tussen 18.50 en 19.30 uur zijn gemaakt. Gevraagd wordt onder meer om beelden van de omgeving van de Zonstraat en Hertogenlaan in Kerkrade, waar Gino voor het laatst werd gezien. Ook beelden van de omgeving van zwembad de Bende, waar een step werd gevonden, en de omgeving van de wijk Landgraaf in Geleen worden gezocht, net als van de openbare wegen tussen deze locaties.

“Heeft u beelden tussen de genoemde tijdstippen en op de aangegeven route en plaatsen, dan is het dringende verzoek om deze beelden te delen”, aldus de politie.

De 9-jarige Gino verdween woensdag uit Kerkrade, waar hij bij zijn zus logeerde. Hij woonde eigenlijk in Maastricht. Zaterdag werd een 22-jarige verdachte uit Geleen aangehouden. Later die dag werd het lichaam van het jongetje gevonden.