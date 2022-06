Hof doet uitspraak in beroepszaak Arnhemse terreurverdachten

Het gerechtshof doet dinsdagmiddag uitspraak in het hoger beroep van drie terreurverdachten, die volgens justitie bezig waren met de voorbereiding van een bloedige aanslag in Nederland. Tegen een van hen is twintig jaar cel geëist.

De uit Arnhem afkomstige groep werd opgerold tijdens een undercoveroperatie. De verdachten werden in september 2018 gearresteerd op een vakantiepark in het Limburgse Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten bomvesten pasten en met onklaar gemaakte kalasjnikovs en pistolen oefenden. Die undercoveractie in het vakantiehuisje is uitgebreid gefilmd met verborgen camera’s.

De rechtbank Rotterdam veroordeelde in oktober 2020 zes mannen tot celstraffen tussen de tien en zeventien jaar. Drie van hen – onder wie hoofdverdachte Hardi N. – trokken hun hoger beroep in en legden zich neer bij de opgelegde celstraffen.

Shevan A. uit Arnhem, Morat M. uit Vlaardingen en Wail el A. uit Rotterdam zetten het hoger beroep wel door. Tegen hen zijn in april straffen van respectievelijk acht, dertien en twintig jaar geëist. Dat El A. de hoogste straf tegen zich hoorde eisen, komt omdat hij bij zijn aanhouding op de politie heeft geprobeerd te schieten. Dat niemand gewond raakte, kwam omdat het wapen onklaar was gemaakt.

Het gerechtshof in Den Haag wijkt voor de uitspraak uit naar de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.