Op Schiphol staan nog achtergebleven koffers na weekendchaos

Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol kampen nog met de naweeën van de logistieke problemen en drukte op de luchthaven van afgelopen weekend. Zo zijn er meer koffers dan gebruikelijk achtergebleven in de bagagehal. Op sociale media circuleren beelden van tientallen koffers die bij de bagagebanden bij elkaar zijn gezet. Ook een verslaggever van het ANP merkte eerder deze week dat er veel koffers waren zonder eigenaar. Een woordvoerder van Schiphol erkent dat het aantal koffers dat moet worden nagezonden hoger ligt dan normaal, maar dat de problemen relatief beperkt zijn.

Bagageafhandelaren op Schiphol merken dat het druk is op de luchthaven en dat het dus kan voorkomen dat reizigers langer dan gebruikelijk op hun bagage moeten wachten. Afhandelaar Swissport somt daarbij de bekende oorzaken op zoals personeelskrapte. Ook sectorgenoot MenziesAviation spreekt van een combinatie van factoren waardoor de afhandeling langer op zich kan laten wachten.

Een van de oorzaken vormen vertragingen van vluchten, onder andere door het baanonderhoud op Schiphol in combinatie met ongunstig weer afgelopen weekend. Zo gebeurt het weleens dat er genoeg personeel klaarstaat om een vliegtuig uit te laden, maar dat de vlucht is vertraagd. En dan komen er ineens twee of drie tegelijk binnen. Dan kan het inderdaad weleens langer duren voordat de koffers op de band liggen, zo klinkt het. Ook hebben afhandelaars extra werk wanneer het een reiziger, bijvoorbeeld door de drukte bij de controles, niet lukt om op tijd in het vliegtuig te komen. Dan moeten ook de koffers weer van boord, wat weer extra werk betekent.

Koffers die achterblijven worden door maatschappijen nagezonden. Een woordvoerder van Transavia zegt dat de kofferproblemen bij die maatschappij niet spelen. Transavia werkt bij de bagageafhandeling samen met afhandelaar Viggo.

Schiphol kwam samen met de vakbonden eerder tot een pakket maatregelen om de tekorten aan personeel tegen te gaan. Er komt onder meer een speciale toeslag voor bijvoorbeeld beveiligers, schoonmakers, medewerkers bij de check-in en afhandelaars van bagage om zo het werk aantrekkelijker te maken. Probleem is alleen dat personeel dat zich nu meldt gescreend en opgeleid moet worden. Alleen het screenen van medewerkers neemt al zeker zes weken in beslag. Daarmee is het de vraag of extra mensen wel op tijd ingezet kunnen worden tijdens de verwachte zomerpiek.