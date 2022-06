Proef wapencontroles Amsterdam gaat op 1 oktober verder

De proef met wapencontroles in Amsterdam, waarbij mensen preventief mogen worden gefouilleerd op wapens, wordt per 1 oktober hervat. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Een eerdere proef in september vorig jaar leverde volgens haar niet genoeg gegevens op om het middel regulier te kunnen invoeren.

De wapencontroles zijn in vijf risicogebieden die nog nader worden bepaald op basis van politie-informatie. Het zullen wijken zijn waar veel wapenincidenten en slachtoffers daarvan zijn, waar de risico’s hoog zijn en bewoners zich niet veilig voelen. De nieuwe proef duurt drie maanden en zal bestaan uit 25 controles.

Nieuw is deze keer de inzet van technische middelen als detectiepoortjes en handscanners, waardoor er minder hoeft te worden gefouilleerd, en alles is erop gericht om etnisch profileren te voorkomen. Daarom zal soms een ‘selectiezuil’ worden ingezet, die via een soort dobbelsteenmethode willekeurig aanwijst wie er wordt gecontroleerd. Tot nu toe gebeurde dat door bijvoorbeeld elke derde of vijfde passant te fouilleren. Dat zal ook nu nog wel gebeuren.

Er worden deze keer geen burgerwaarnemers ingezet. Dat stuitte de vorige keer op weerstand bij de politie, die er een motie van wantrouwen in zag.

Voor deel twee van de proef is expres gekozen voor de donkere maanden, omdat er dan relatief veel ‘high impact-crimes’ zoals straatroof en woninginbraak worden gepleegd en de kans dat mensen wapens bij zich dragen toeneemt, aldus Halsema. Volgens haar kampt Amsterdam “met een groot wapenprobleem. Veel jongeren, soms niet ouder dan 14, en jongvolwassenen dragen messen en andere wapens met zich mee.”

De eerste proef met wapencontroles werd gehouden in Bijlmer-Centrum in Zuidoost, Burgwallen Nieuwe Zijde in het centrum, Geuzenveld in Nieuw-West, de Dapperbuurt in Oost en de Waterlandpleinbuurt in Noord.