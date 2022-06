Arriva dunt zaterdagse treindienst in Noord-Nederland voorlopig uit

Vervoersmaatschappij Arriva rijdt voorlopig in Noord-Nederland met minder treinen op zaterdag. Dat komt omdat er te weinig personeel is om alle ritten te laten doorgaan. Per uur rijdt er één trein minder op de trajecten Leeuwarden-Groningen, Groningen-Delfzijl en Groningen-Veendam.

De uitdunning van de dienstregeling is zaterdag ingegaan.

“Arriva vindt het vervelend dat reizigers de afgelopen tijd en ook de komende tijd ongemak ervaren van het uitvallen van treinen door beperkte beschikbaarheid van personeel. De oorzaak hiervan is een combinatie van aanhoudend ziekteverzuim, zomerverlof, inhaalopleidingen en examens”, laat het ov-bedrijf weten. “Reizigers kunnen in de reisplanners zien welke treinen wel rijden.”