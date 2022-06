Farmers Defence Force noemt protest bij minister ’topactie’

De voorman van Farmers Defence Force (FDF), Mark van den Oever, noemt het protest van tientallen boeren vrijdag bij de woning van minister Christianne van der Wal (Stikstof) een “topactie”. Dat zegt hij in een vlog op het YouTube-kanaal van de actiegroep. De boeren waren bij Van der Wal uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet, dat die dag bekend werd.

Volgens Van den Oever is het niet erg dat de boeren de minister thuis opzochten. “Hun komen ook bij ons aan de keukentafel”, aldus Van den Oever, doelend op de stikstofmaatregelen en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector. FDF is niet onbekend met het thuis opzoeken van politici. In oktober 2020 bezochten vijf leden van de actiegroep Rob Jetten bij zijn woonhuis.

Van den Oever laat ook weten dat er meer protestacties zullen volgen. “Reken er maar op dat we komen. En met méér”, aldus de voorman. FDF vergadert maandag over de toekomstige protestacties, laat een woordvoerster weten.

Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Van den Oever laat weten dat dat wat hem betreft al eerder kan. “Het lijkt er nu niet op dat we wachten tot 22 juni”, zegt hij bij Omroep Brabant.

Van der Wal was geschrokken van het protest bij haar huis, met name omdat het haar gezin raakte. Andere politici vinden het bezoek bij Van der Wal thuis onacceptabel, ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Volgens haar staat het grootste deel van de boeren ook niet achter dit soort acties. BBB bespreekt zaterdag de stikstofplannen op de algemene ledenvergadering.