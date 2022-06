Rutte verwacht ‘hevig debat’ over stikstof op VVD-congres

Premier Mark Rutte verwacht op het congres van zijn VVD zaterdag in Halfweg “een hevige discussie” over de plannen van het kabinet voor de aanpak van de stikstofuitstoot. Honderden leden hebben een motie getekend waarmee afstand wordt genomen van het stikstofbeleid.

Maar Rutte maakte een dag voor de bijeenkomst al duidelijk dat er “weinig ruimte” is om de plannen af te zwakken. Anders valt de woning- en wegenbouw weer stil en is er geen ruimte voor de energietransitie, aldus de VVD-leider. Ook blijven boeren langer in onzekerheid als aan de plannen wordt gesleuteld.

In grote delen van het land moet de stikstofuitstoot omlaag om de natuur te verbeteren. Boerenorganisaties hebben al protesten aangekondigd tegen de kabinetsplannen. Rutte erkent dat die voor de agrarische sector ingrijpend zullen zijn, maar zegt ook dat de keuze van het kabinet “onvermijdelijk” is.

VVD’er Christianne van der Wal is als minister voor Natuur en Stikstof verantwoordelijk voor de plannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Zij zal samen met Rutte op de ledenvergadering in Halfweg (tussen Amsterdam en Haarlem) de voorstellen verdedigen.