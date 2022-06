Honderden wetenschappers keren zich tegen gaswinning Noordzee

Dat het kabinet nieuwe gasboringen in de Noordzee wil toestaan, is volgens 432 Nederlandse wetenschappers in strijd met de klimaatdoelen. “Het toestaan van nieuwe gasinfrastructuur leidt in de komende decennia tot extra uitstoot van broeikasgassen en dit staat haaks op de eigen klimaatambities van de Nederlandse regering”, schrijven de onderzoekers die zijn aangesloten bij Scientists for Future NL en Scientist Rebellion NL, in een open brief.

Volgens de wetenschappers is de wetenschap er “glashelder over dat we ons in een klimaatnoodtoestand bevinden”. Ze waarschuwen dat fossiele brandstoffen snel uitgefaseerd moeten worden, anders wordt het “steeds onwaarschijnlijker dat de opwarming beperkt zal blijven tot 1,5 graad Celsius, de veiligste doelstelling uit het Akkoord van Parijs”.

De oproep aan de overheid is om “de klimaatcrisis serieus te nemen” en per direct te stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe infrastructuur voor de winning van fossiele brandstoffen, waar aardgas er een van is.

Het kabinet maakte begin deze maand bekend dat het gasboringen wil toestaan op 19 kilometer uit de kust van Schiermonnikoog. Nederlandse bedrijven en huishoudens gebruiken nu nog volop aardgas. Het Russische Gazprom stopte eind mei met leveringen aan het Nederlandse GasTerra, dat vanwege de Europese sancties niet tegemoet wilde komen aan de Russische eis om in roebels te betalen. De winning van gas uit Groningen is de afgelopen jaren al een eind afgebouwd, als opmaat naar volledige sluiting van het veld.

De wetenschappers wijzen er echter op dat nieuwe fossiele projecten ├╝berhaupt onwenselijk zijn als de wereld de opwarming wil beperken tot 1,5 graad. Als de opwarming daarboven uitkomt, dreigen veel ernstiger gevolgen, erkenden landen vorig jaar tijdens de klimaattop in Glasgow. In hun brief wijzen de kritische onderzoekers ook op waarschuwende woorden van het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC. Volgens berekeningen van het IPCC is alleen al de uitstoot die de bestaande en geplande infrastructuur voor fossiele brandstoffen als aardgas en olie teweeg zal brengen zo hoog, dat de opwarming boven de kritieke grens zal uitkomen.