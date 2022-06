Kabinet verdedigt Voorjaarsnota, roep om extra koopkrachtpakket

Het kabinet verdedigt woensdag de miljardenverbouwing van de begroting tegenover de Tweede Kamer. Intussen neemt de druk op het kabinet toe om meer te doen, nu blijkt dat honderdduizenden huishoudens mogelijk in de problemen komen door de hoge energieprijzen.

In het donkerste scenario krijgen 1,2 miljoen huishoudens zelfs betalingsproblemen, becijferde het Centraal Planbureau laatst. Minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag verwees in reactie hierop vooral naar augustus, wanneer het kabinet besluiten neemt over de begroting van volgend jaar. Deze plannen komen op Prinsjesdag naar buiten. Op de vraag of het kabinet niet eerder gaat ingrijpen, zei de bewindsvrouw: “Never say never.”

Wel benadrukt het kabinet steeds dat het beperkt knoppen heeft om aan te draaien, zeker voor het lopende begrotingsjaar. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) benadrukt daarnaast dat generieke maatregelen niet per definitie een oplossing bieden aan de kwetsbaarste huishoudens.

Intussen wordt het ook politiek een uitdaging voor het kabinet om een meerderheid te vinden in beide Kamers. De linkse oppositietandem van PvdA en GroenLinks geeft al aan de kabinetsplannen niet te steunen. Volgens de partijen is er onvoldoende steun voor mensen die in de financiƫle problemen komen door inflatie.