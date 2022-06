Accountants van het Rijk onderzoeken klokkenluiderskwestie NPO

Het kabinet laat de accountantsdienst van het Rijk onderzoek doen naar de gang van zaken rond de melding van een klokkenluider bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat meldt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Media) aan de Tweede Kamer.

Het gaat om een klokkenluider met een melding over constructies waarmee het salarisplafond in de publieke omroep zou worden ontweken. BNR meldde recent dat de klokkenluider in contact werd gebracht met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij had een privérelatie met toenmalig NPO-baas Shula Rijxman. Als de klokkenluider dit had geweten, was die persoon volgens BNR nooit naar het ministerie gestapt met signalen over hoge salarissen bij de publieke omroep.

De Auditdienst Rijk (ADR) gaat zich volgens Dijkgraaf buigen over de vraag “hoe er is gehandeld in deze situatie en hoe dit zich verhoudt tot de rijksbrede en departementale regels en procedures en codes bij dergelijke meldingen”.