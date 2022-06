Bijna 4200 positieve coronatests, hoogste aantal sinds half april

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt snel verder. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4166 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 14 april, ruim twee maanden geleden.

In de afgelopen zeven dagen stelden de GGD’en 18.809 coronabesmettingen vast. Dat komt neer op gemiddeld 2687 positieve tests per dag. Dat gemiddelde is in een week tijd met bijna 74 procent gestegen.

Bijna twee weken geleden waren er in een dag tijd minder dan duizend bevestigde besmettingen, vorige week kwam het dagcijfer boven de 2000 uit. Op woensdag waren er voor het eerst in maanden meer dan 3000 positieve tests en een dag later wordt de grens van 4000 geslecht.

Het RIVM zegt dat de toename waarschijnlijk het begin van een nieuwe coronagolf is. Die komt vermoedelijk door de opkomst van twee nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Het RIVM weet niet hoe hoog het aantal besmettingen kan stijgen en wanneer de piek van de nieuwe golf wordt bereikt. Mensen worden even ziek van de nieuwe subvarianten als van eerdere omikronversies, maar als het aantal besmettingen stijgt, kan op den duur ook het aantal ziekenhuisopnames stijgen.

Het RIVM volgt de verspreiding van het coronavirus onder meer door regelmatig rioolwater te meten. Daarin zijn de laatste tijd meer virusdeeltjes te vinden. Bovendien melden meer mensen positieve zelftests via de zogeheten Infectieradar. Ook het aantal mensen dat naar een teststraat van een GGD gaat om bevestiging van een positieve zelftest te krijgen, loopt op. Sinds april is een thuistest voldoende, maar wie dat wil, mag wel langs de GGD gaan voor een test.