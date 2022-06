Expositie rond monument vertelt over geschiedenis van de Dam

Op de grote wand die momenteel vanwege werkzaamheden rondom het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam staat, is vanaf donderdag een expositie te zien over het bekende plein. Het Amsterdam Museum heeft de vier wanden – in totaal 60 meter – voorzien van beelden en verhalen over de geschiedenis van de Dam. De tentoonstelling blijft tot en met eind december, als het onderhoud aan het monument is afgerond.

De Dam is de plek waar de hoofdstad in de dertiende eeuw ooit ontstond, toen de eerste Amsterdammers een dam bouwden in de rivier de Amstel. In de loop der eeuwen heeft het oude stadshart heel wat veranderingen ondergaan en was het een plek van handel, strijd, moord, herdenking, feest en demonstraties.

De expositie, die samen met de gemeente en ontwerpbureau Vorm de Stad tot stand kwam, vertelt in chronologische volgorde over de bewogen historie van de Dam. De bijbehorende afbeeldingen zijn foto’s en collectiestukken van het Amsterdam Museum en Het Stadsarchief. Zo is de Dam op een vogelvluchtkaart van Cornelis Anthonisz. uit 1538 te zien en toont een schilderij van Johannes Lingelbach uit 1656 het stadhuis, destijds het grootste van Europa en tegenwoordig het koninklijk paleis, in aanbouw. Ook is er aandacht voor bedrijven rondom het plein, zoals Hotel Krasnapolsky dat in 1880 werd gebouwd en de Bijenkorf die in 1915 de deuren opende op de huidige locatie. De schietpartij op de Dam op 7 mei 1945, waarbij 32 mensen omkwamen, het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in 2002, de beroemde duiven en protesten als die van Black Lives Matter in 2020 komen eveneens voorbij op de panelen.

De grote opknapbeurt van het monument uit 1956, waar jaarlijks op 4 mei de Nationale Herdenking plaatsvindt, begon vorige maand en duurt zeven maanden. Zo wordt de verankering met de betonnen kern van het monument verbeterd en ondergaat het natuursteen waarmee het monument is bekleed een restauratie.