Ook vertrokken medewerkers Kamer bevraagd over sociale veiligheid

Wetenschappers die de sociale veiligheid in de Tweede Kamer gaan onderzoeken, willen ook met voormalige Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren spreken. Het onderzoeksteam wil in contact komen met mensen die tot vijf jaar geleden zijn vertrokken, meldt de Universiteit Utrecht. Onderzoeksbureau USBO, dat aan de universiteit is verbonden, gaat het onderzoek uitvoeren. Bestuurskundige Leonie Heres heeft de leiding.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de griffier van de Tweede Kamer hebben opdracht gegeven tot het onderzoek. Deelname is vrijwillig en de resultaten zijn niet herleidbaar naar personen, fracties of diensten, benadrukte Bergkamp al eerder.

Als voorbeelden van sociale onveiligheid noemt de universiteit (seksuele) intimidatie, schelden, fysiek geweld en dreigementen. “Maar ook discriminatie, uitsluiting, neerbuigende opmerkingen, of ander ongewenst gedrag kunnen een sociaal onveilige omgeving creĆ«ren.”

De verwachting is dat het onderzoek eind februari 2023 klaar is. “De resultaten worden gebruikt om aanbevelingen te doen die de sociale veiligheid in de Tweede Kamer kunnen helpen verbeteren”, legt de universiteit uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, hopen de onderzoekers in contact te komen met mensen “uit alle delen” van de Kamer, van Kamerleden en fractiemedewerkers tot bodes en griffiemedewerkers. Specifieke incidenten tot op de bodem uitzoeken is niet het doel. Wel wil het team “bredere patronen van gedrag” in kaart brengen en uitzoeken hoe wordt omgegaan met signalen en meldingen.

Het onderzoek bestaat uit interviews, een onlinevragenlijst en analyse van documenten, zoals eerdere onderzoeken, sociale jaarverslagen en gedragscodes.